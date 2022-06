Curtea Constituționala a motivat decizia din 26 mai, cu neconstituționalitatea unor prevederi privind prescripția, aratand ca din cauza „tacerii legiuitorului”, in ultimii 4 ani, toate dosarele in care s-au implinit termenele de prescripție vor fi inchise sau reluate de la zero de procurori. CCR spune ca trebuie inchise toate dosarele penale in care s-a depașit […] The post Lovitura CCR pe prescripție. Toate dosarele in care s-au implinit termenele de prescripție din ultimii 4 ani vor fi inchise! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .