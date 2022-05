Lovitura anului la Bistrița: Au plecat cu seiful plin cu 500.000 lei O grupare de hoti a fost prinsa, dupa ce a furat un seif metalic plin cu 500.000 de lei de la o firma din Bistrița. In urma perchizițiilor, au fost emise mandate pentru trei persoane. Duminica, polițiștii au efectuat opt percheziții domiciliare, trei persoane din județul Bihor fiind reținute și acuzate de furt calificat. „Perchezițiile au fost desfașurate in județul Bihor, in cadrul unui dosar penal instrumentat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, iar persoanele vizate sunt banuite de comiterea unei infracțiuni de furt calificat, in municipiul Bistrița, unde, din sediul unei societați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

