Lovitură: Adunarea Națională din Franța a decis respingerea certificatului de vaccinare Covid-19 In urma unor dezbateri extrem de aprinse, Adunarea Naționala din Franța a decis respingerea certificatului de vaccinare Covid-19. Votul a fost unul extrem de strans și rezultatul sau a surprins intreaga clasa politica din Franța. Cu 108 voturi impotriva și 103 pentru, certificatul de vaccinare a fost respins, informeaza Le Figaro . Proiect de lege criticat Deputații francezi au criticat dur proiectul de lege, asta pentru ca au considerat ca acesta ridica foarte multe intrebari care au ramas fara raspuns și ar reprezenta o masura controversata. Președintele Emmanuel Macron a declarat in mai multe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

