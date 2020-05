Lovită ușor de Covid-19 , Suedia nu va scăpa de criza economică Sunt puține semne care arata ca strategia unica a Suediei in fața pandemiei Covid-19 va evita dureri economice. Spre deosebire de alte țari europene, Suedia nu a instituit reguli de izolare in cursa pentru a incetini propagarea virusului SARS-CoV-2. In piața din Vallingby, un district suburban din Vasterort, in partea de vest a capitalei Stockholm, clienții lipsesc iar metrourile care ajung aici sunt goale. „Pur și simplu nu sunt clienți. Toata lumea ramane in case”, a declarat Mike Singh, proprietarul unui stand cu haine. Observatorii au incercat sa afle daca abordarea neconvenționala a statului… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

