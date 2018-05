Stiri pe aceeasi tema

- O tanara jurnalista a fost talharita in centrul Bucureștiului, in pasajul pietonal de la metrou. Incidentul s-a petrecut in dimineața zilei de 12 martie, insa tanara s-a hotarat sa povesteasca despre coșmarul prin care a trecut de-abia acum.

- Tragedie evitata in ultimul moment. Un buzoian in varsta de 26 de ani a reușit sa salveze o femeie cu probleme psihice, care intenționa sa se arunce in fața metroului. Incidentul s-a petrecut sambata, in stația de metrou de la Piața Unirii din Capitala. Intervenția salutara a lui Madalin Duca, un tanar…

- Incidentul petrecut vineri dimineata in Centrul Vechi al Capitalei, pe strada Blanari, cand bucati imense dintr-un balcon s-au prabușit peste doua mașini si le-au avariat, ar fi putut avea efecte tragice, daca dezastrul s-ar fi petrecut dupa lasarea serii. Fix in locul in care au cazut bucațile de tencuiala…

- Incidentul din Centrul Vechi din Capitala unde, in aceasta dimineata, bucati mari dintr-un un balcon au cazut peste doua masini care au fost grav avariate readuce in discutie starea acestor cladiri din zona istorica. Constructia de unde s-a desprins tencuiala este in clasa I de risc seismic si este…

- O șicanare in trafic s-a lasat cu focuri de arma pe o strada din București. Doi șoferi s-au certat in trafic, iar unul din ei a scos pistolul și a tras in direcția celeilalte mașini. Celalalt protagonist a chemat Poliția iar agresorul a fost prins. Agresorul a folosit o arma airsoft. Incidentul a pornit…