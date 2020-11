Lovită inițial puternic de pandemie, piața moto și-a revenit spectaculos Criza Covid 19 s-a dovedit a fi de bun augur pentru piața moto din Romania. Aceasta a inregistrat o creștere de aproape un sfert peste vanzarile consemnate in perioada similara a anului trecut. Conform unei statistici publicate luni de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA) , piața moto a inregistrat per ansamblu o creștere de aproape 23%. Cel mai mare salt a fost consemnat la ATV-uri (46%) in vreme ce la polul opus se situeaza categoria scutere, unde vanzarile au scazut cu 9%. Conform analizei APIA, principalul avantaj a fost un start bun, la inceputul anului: 30,5%… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

