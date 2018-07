Lovita de caldura, Germania a fost nevoita sa importe grau din Romania Multi fermieri din Germania se lupta sa supravietuiasca, dupa ce canicula si, implicit, seceta au lovit partea de nord a continentului si au afectat culturile agricole, in timp ce in Franta culturile de grau au fost afectate de prea multe ploi, astfel incat recolta de cereale din acest an a blocului comunitar se prefigureaza a fi cea mai mica din ultimii sase ani, transmite Bloomberg.



"Seamana cu un desert", afirma Thomas Gaebert, despre ferma sa de la Trebbin, sud de capitala Berlin. Colegii sai care cultiva cereale de peste 40 de ani spun ca nu s-au mai confruntat niciodata cu o situatie… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Stelian ȚURLEA Rapidele schimbari petrecute in ultimele decenii, care au bulversat lumea noastra, au fost cele care au asigurat succesul constant al Enciclopediei Statelor Lumii, lucrare aparuta acum in a 15-a ediție. Un record absolut pentru multvitregita literatura enciclopedica din Romania:…

- Presedintele american Donald Trump a trimis o scrisoare amenintatoare Belgiei si altor sase membri ai Uniunii Europene care fac parte si din NATO pentru a-i chema la ordine in privinta angajamentelor lor de a-si spori cheltuielile militare in ajunul unui summit al Aliantei Nord-Atlantice, a anuntat…

- Claudia Prisecaru, sportiva de la CSM Focșani 2007, componenta a Lotului Olimpic de Tineret al Romaniei, unde este pregatita de profesorul Cristian Orza, a facut parte din selecționata Asociației Federațiilor de Atletism din Balcani care a participat la concursul organizat la Minsk, vineri, 22 iunie,…

- Studiul, dat publicitatii luni, arata ca 3,8% din cetatenii UE apti de munca locuiau intr-o alta tara membra decat cea de origine. In urma cu zece ani, media era de 2,5%. Situatia variaza semnificativ intre statele membre, de la 1,0% in Germania, la 19,7% in cazul Romaniei. Comparativ cu anul…

- Un numar de 27 milioane de angajati cu varste intre 15 si 64 de ani din Uniunea Europeana aveau in 2017 un contract de munca temporara, ceea ce reprezinta 14,3% din totalul angajatilor din UE. În România, care se află pe ultimul loc în rândul statelor membre la acest capitol,…

- Cele mai sarace state membre ale Uniunii Europene si-au propus sa adere la zona euro, tendința in contrast cu statele mai bogate din estul Europei, precum Polonia, Ungaria sau Cehia, scrie Bloomberg. Ultima este România, care, săptămâna trecută, a anunţat că îşi…

- De la 1 ianuarie 2010 pana la 1 ianuarie 2018, salariul minim a urcat cu peste 200%, Romania fiind din acest punct de vedere pe primul loc la nivel european, potrivit digi24.ro. In bani, asta inseamna o crestere de putin peste 1200 lei, adica echivalentul a 260 euro. Desi la mare distanta…