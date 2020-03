Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Atalanta – Valencia, meciul de Champions League ce a propagat raspandirea virusului COVID-19 in Italia și Spania! Italia și Spania reprezinta țarile europene cele mai grav afectate de pandemia de coronavirus, adunand peste 110.000 de persoane infectate și aproximativ 9800 de decese. La…

- Muntenegru a anuntat primul deces provocat de noul coronavirus pe teritoriul sau, potrivit radioteleviziunii publice muntenegrene, RTCG, citata de DPA, informeaza Agerpres .Un barbat in varsta de 65 de ani a murit la scurt timp dupa sosirea sa intr-un spital din capitala Podgorica duminica seara, a…

- Șapte romani au murit in strainatate din cauza coronavirusului. Inca trei romani au murit in Italia, iar unul in Franta, din cauza coronavirusului, astfel ca bilantul a ajuns la sapte morti, anunta Ministerul roman al Afacerilor Externe (MAE). “De la inceputul epidemiei de COVID-19 și pana la acest…

- ​Numarul cazurilor de coronavirus a ajuns la peste 275.000 in lume, fiind consemnate pana acum 11.400 de decese din cauza Covid-19 și 88.000 de vindecari, potrivit centralizarii de pe Arcgis. Națiunile lumii recurg la masuri economice de sprijin fara precedent, iar numarul de infectari explodeaza in…

- Pentru a limita raspandirea coronavirusului guvernul spaniol a decis marti sa interzica toate zborurile intre Italia si Spania pana la 25 martie, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Masura guvernului spaniol va intra in vigoare de pe 11 martie, la miezul noptii, si va continua pana pe 25 martie,…

- Reprezentantii marilor companii de IT din Romania spun ca si-au informat angajatii despre cum sa se protejeze de coronavirus. Firmele spun ca nu este cazul deocamdata ca angajatii sa lucreze de acasa, dar unele au luat masuri in acest sens, anunța MEDIAFAX.„Avem un plan de masuri foarte bine…

- Banca Centrala Europeana a cerut majoritatii celor 3.700 de angajati ai sai de la Frankfurt sa efectueze luni o zi de telemunca, pentru ca institutia sa poata sa isi testeze capacitatea de reactie in cazul agravarii crizei legate de epidemia de coronavirus, a declarat duminica un purtator de cuvant…

- Aeroportul Internațional Timișoara anunța ca a luat o serie de masuri de prevenție cu scopul de a ține sub control noul tip de coronavirus. De asemenea, reprezentanții instituției informeaza ca vin in sprijinul pasagerilor care sosesc din zonele afectate din Italia, in primul rand cele cu transfer prin…