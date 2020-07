Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a publicat, miercuri, spre consultare, conditiile tehnice de interconectare pe baza tehnologiei IP intre Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta (SNUAU) si Telekom Romania, operatorul care asigura preluarea apelurilor…

- Modificarea contractului pentru servicii de telefonie, internet sau televiziune se poate face atat la cererea utilizatorului, cat și la inițiativa operatorului, transmite Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii.Vezi și: Planul in 3 pași pentru demiterea Guvernului…

- Traficul de internet si date, inregistrat in Romania in perioada starii de urgenta, a crescut, in medie, cu 26% comparativ cu cele 60 de zile de dinaintea instaurarii intervalului cu restrictii, arata datele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), publicate…

- Consumul traficului de Internet a crescut, la jumatatea lunii aprilie, cu aproximativ 28% in retelele fixe, respectiv cu 4% in retelele mobile, comparativ cu finele lunii februarie, arata statistica Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), publicata joi, noteaza…

