- Un autovehicul a luat foc.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sensul catre Nadlac al autostrazii A1 Deva Nadlac, la kilometrul 526, in zona localitatii Sagu, judetul Arad, s a produs un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului…

- Patru persoane au fost retinute pentru trafic de persoane si minori, ei racoland prin metoda "loverboy" mai multe fete pe care le-au pus sa se prostitueze pe raza municipiilor Constanta si Ploiesti, se arata intr-un comunicat al DIICOT - Biroul Teritorial Ialomita, remis joi. "La data de 10.02.2021,…

- FOTO VIDEO| Șase indivizi banuiți de INȘELACIUNE, aduși la sediul IPJ Alba pentru ANCHETA. Ar fi racolat 7 persoane prin metoda „agenția de modeling” Șase cetațeni suspectați de inșelaciune au fost aduși la sediul IPJ Alba din Municipiul Alba Iulia, in vederea anchetarii lor de catre autoritați. In…

- Centrul INFOTRAFIC din IGP informeaza ca pe DN11 Brașov-Targu Secuiesc, in zona localitații Lunca Calnicului, județul Brașov (limita cu județul Covasna), a avut loc un accident rutier in care au fost implicate 2 autoturisme, un microbuz de transport persoane și o autoutilitara de transport marfa,…

- Un numar de 60.000 de romani care erau someri si-au gasit un loc de munca in al treilea trimestru din 2020, conform datelor de la Eurostat, oficiul european de statistica, informeaza Mediafax. La nivelul Uniunii Europene, cel mai mare numar de persoane care au trecut de la somaj la un loc…

- Pandemia a ingenunchiat industria aviatica in 2020. La finalul unui an extrem de dificil, toate aeroporturile din țara noastra raporteaza cifre de trafic mult mai mici fața de anii trecuți. In total, in 2020, prin toate aeroporturile din Romania au trecut putin peste 7,1 milioane de calatori – fata…

- Peste trei sferturi din populatia rezidenta considera ca au o stare de sanatate buna sau foarte buna. Una din patru persoane sufera de cel putin o boala cronica sau o problema de sanatate de lunga durata. 19,6% din populatia rezidenta de 15 ani si peste fumeaza zilnic si 18,7% consuma bauturi alcoolice…