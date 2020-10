Stiri pe aceeasi tema

- „Comuna italienilor", cum este cunoscuta Dersca, se afla la numai cativa kilometri de granita cu Ucraina. Desi, din punct de vedere geografic, pare izolata si departe de lumea civilizata, adica la mai bine de 54 de kilometri de municipiul Botosani, Dersca este una dintre cele mai dezvoltate comune din…

- Situata pe un deal, la marginea comunei, fosta scoala din satul Corboaia este astazi o ruina. Acoperisul sta sa cada, geamurile au disparut demult, iar curtea este imprejmuita cu un gard electrificat, pentru animale. In scoala din Corboaia nu se mai aud de ani buni voci de copii. Cladirea darapanata…

- ​Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, spune ca in acest moment nu este cazul sa lase la latitudinea școlilor decizia privind obligativitatea purtarii maștilor in timpul orelor, iar acest lucru se intampla in unele școli din Germania pentru "ca au un anumit standard" și au și "clase mari". Intrebat la Digi…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, solicita universitatilor din oras sa puna la dispozitia autoritatilor spatii in care toti elevii ar putea fi prezenti la cursuri in conditiile impuse de actuala situatie sanitara, informeaza Agerpres. „In cursul ultimelor zile, am emis mai multe adrese catre universitatile…

- Prostituatele din Germania au iesit in strada pentru a solicita suspendarea interdictiilor impuse din cauza pandemiei. Multe dintre ele sunt din estul Europei si nu mai pot trimite bani familiilor.

- Peste 150.000 de elevi au revenit la scoala luni, in nordul Germaniei, sfarsitul vacantei de vara aducand cu sine un test major in materie de gestionare a pandemiei cu noul coronavirus, relateaza Reuters.

- Zeci de mii de elevi revin de luni, 3 august, la scoala in nordul Germaniei, sfarsitul vacantei de vara aducand cu sine un test major in materie de gestionare a pandemiei cu noul coronavirus, relateaza Agerpres, citand Reuters.Mecklenburg-Pomerania de vest este primul din cele 16 landuri germane unde…

- Ministrul german al Educatiei, Anja Karliczek, pledeaza pentru folosirea mastii la scoala, inainte de apropiata reluare a cursurilor in mai multe landuri, care adopta fiecare propriile masuri de protectie in contextul pandemiei de coronavirus, relateaza Die Welt.Oficialul considera ca impunerea purtarii…