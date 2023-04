Love is style of Pitesti (3)

Stiri pe aceeasi tema

- Am anunțat, acum doua saptamani, organizarea, in aceasta pagina, a unui concurs deosebit de creație de poezii de dragoste pentru liceeni și studenți, intitulat „Love is style of Pitesti”. Concursul acesta are girul Filialei Pitești a Uniunii Scriitorilor din Romania și, firește, al ziarului.Iata ca…

- Titlul este greșit, dar nu gasim altul mai bun! La 22 martie, la Centrul Cultural Pitești, a avut loc adunarea generala de alegeri la Filiala Pitești a Uniunii Scriitorilor din Romania. Din filiala fac parte scriitori din Pitești, Campulung, Curtea de Argeș, Topoloveni, dar și din Targoviște, Gaești,…

- Biblioteca Judeteana "Ioan N. Roman" Constanta, impreuna cu Facultatea de Litere a Universitatii "Ovidius" din Constanta organizeaza luni, 3 aprilie 2023, ora 11:00, in Aula Universitatii "Ovidius" din Constanta, Aleea Universitatii nr.1, Campus universitar, Corp A, et.1, lansarea romanului lui Gabriel…

- Centrul educațional Matemanie+, in parteneriat cu Liceul Teoretic Marin Preda, lanseaza concursul național de matematica Matemaniada. Matemanie+, centrul educațional unde peste 7000 de elevi s-au pregatit in ultimii 7 ani la matematica, alaturi de Liceul Teoretic Marin Preda, lanseaza Matemaniada, un…

- Concursul international de sah este organizat de Asociatia Impreuna pentru Miroslava in parteneriat cu compania FIZIOTOP- Romania, duminica 19 februarie 2023! Vor participa COPIII AMATORI din Romania, Ucraina si Moldova duminica 19 februarie 2023 ORA 13.00 (5-7 ani si 8-9 ani) si ORA 15 ( 10-13 ani…

- In anul 1957 debuteaza editorial (fiind student) cu o placheta de versuri pentru copii, Alarma, apreciata de critica literara. In 1958 a absolvit Institutul Pedagogic „Ion Creanga” din Chișinau, facultatea Filologie și Istorie. Se angajeaza ca redactor la redacția numita revista pentru copii „Scanteia…

- Ion Brad a vazut lumina zilei la 8 noiembrie 1929, la Panade, Alba. Absolvent de liceu la Blaj, apoi de Filologie la Cluj, Ion Brad a lucrat la Cluj, unde in calitate de secretar al Uniunii Scriitorilor a demonstrat ca Ion Agarbiceanu era un scriitor care nu trebuia ascuns la index de catre comuniști.…

- La Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera" va avea loc miercuri, 25 ianuarie 2023, incepand cu ora 11:00, in Sala „Elena Greculesi", evenimentul cultural „Reuniunea Reprezentanței Suceava a Uniunii Scriitorilor din Romania (USR), Filiala Iași", in cadrul caruia vor ...