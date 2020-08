Uraganul Laura ar putea deveni cea mai puternica furtuna care lovește coasta statului american Louisiana, lucru ce urmeaza sa se intample in primele ore ale zilei de joi, cu ”valuri de furtuna mortale”, transmite myfox8 . Miercuri, la ora 21.00, Laura se afla la 145 kilometri de Port Arthur, cu rafale de vant de 240 km/h, a transmis Centrul Național pentru Uragane. Potrivit meteorologilor, uraganul ar putea lovi pana la peste 300 de kilometri in interiorul uscatului. Port Arthur este chiar in calea uraganului, localitatea fiind aproape un oraș-fantoma miercuri dupa-amiaza, fiind deschise doar…