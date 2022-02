Louis Vuitton scumpește luxul Brandul de moda de top al LVMH, va crește miercuri prețurile la nivel mondial din cauza creșterii costurilor de producție și transport. Louis Vuitton va deveni unul dintre primele marci majore din industrie care va urca semnificativ prețurile in acest an pentru a pastra marjele pe masura ce costurile cresc. Creșterile de preț vor afecta […] The post Louis Vuitton scumpește luxul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

