Louis Munteanu a fost sincer dupa Sepsi – Farul 1-1. Atacantul „marinarilor” a explicat de ce echipa sa nu a reușit sa caștige meciul de la Sfantu Gheorghe. Totodata, Louis Munteanu este optimist ca Farul va putea sa caștige urmatoarele meciuri. Echipa lui Gica Hagi ramane pe primul loc, cu 43 de puncte, dupa 6 […] The post Louis Munteanu, sincer dupa Sepsi – Farul 1-1: „A fost un meci mai prost facut de noi!” appeared first on Antena Sport .