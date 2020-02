Louis Munteanu, omul meciului cu Turcia!

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de 6,8 grade pe scara Richter s-a produs vineri in estul Turciei, provocand pierderi de vieti omenesti si importante pagube materiale. Gheorghe Marmureanu, președintele onorific al Institutului Național de Fizica a Pamantului, a dezvaluit ce riscuri exista pentru Romania!

- Juniori CONVOCATI… Vasluiul da trei jucatori la echipa nationala de fotbal a Romaniei – Under 18. Louis Munteanu (Viitorul Constanta), Stefan Stefanovici (Sporting Vaslui) si Ovidiu Perianu (FCSB Bucuresti) au fost convocati in lotul Romaniei U18, care va participa la un turneu amical in Spania. In…

- Noul selectioner al nationalei de fotbal Under-21 a Romaniei, Adrian Mutu, a urmarit evolutiile jucatorilor susceptibili de a fi convocati la reprezentativa in stagiile pe care cluburile din Liga I le efectueaza in Spania si o va face si in Turcia. ''S-a incheiat perioada din Marbella.…

- Inaintea meciului cu Ungaria, ultimul din grupa la Campionatul Mondial din Japonia și decisiv pentru pentru ca Romania sa mearga mai departe, Cristina Neagu iși amintește cu durere de precedenta intalnire cu maghiarele. Se intampla in urma cu un an, la Campionatul European din Franța.“Impotriva…

- Atacantul roman Bogdan Stancu a marcat golurile prin care formatia Genclerbirligi Ankara a invins-o cu 2-1 in deplasare pe Kasimpasa SK, duminica, intr-un meci din etapa a 12-a a campionatului de fotbal al Turciei. Aytac Kara (54) a deschis scorul pentru echipa din Istanbul, dar Stancu…

- Adjuncta sefului misiunii diplomatice a Ambasadei Statelor Unite la Bucuresti, Abigail Rupp, a fost data jos de pe scena de catre consului general al Turciei, luni seara, la un eveniment organizat la Constanta de catre Muftiatul Cultului Musulman din Romania.

- Tehnicianul Robert Moreno va pleca de la nationala Spaniei, el despartindu-se în lacrimi de jucatori dupa victoria în fata României, scor 5-0, în preliminariile CE-2020, scrie News.ro. Potrivit Marca, federatia spaniola va anunta, marti, ca Moreno nu va mai conduce echipa…

- Gica Hagi, managerul celor de la Viitorul, este prezent la „Wanda Metropolitano” pentru a vedea meciul Spania - Romania, ultimul din preliminariile EURO 2020. Inainte de startul meciului, Gica Hagi, 54 de ani, și Razvan Burleanu, președintele FRF, s-au intalnit in tribunele stadionului din Madrid. Cei…