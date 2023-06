Louis Munteanu: “Mi-aș da viața pe teren” DORINȚA… Louis Munteanu, votat cel mai bun tricolor al lunii mai, a oferit un interviu pentru FRF unde a vorbit și despre un posibil debut la prima reprezentativa. Partida dintre Kosovo și Romania se joaca vineri, 16 iunie, chiar de ziua lui Louis Munteanu, cand va implini 21 de ani. Convocat la echipa naționala de […] Articolul Louis Munteanu: “Mi-aș da viața pe teren” apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

DORINȚA… Vasluianul Louis Munteanu vrea sa iși faca debutul la echipa naționala de fotbal a Romaniei. Tanarul atacant al Farului a fost convocat pentru dubla cu Kosovo și Elveția, din preliminariile EURO 2024. Imprumutat de Fiorentina la Farul Constanța, vasluianul Louis Munteanu, 20 de ani, este unul

