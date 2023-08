Stiri pe aceeasi tema

- Farul Constanța a invins-o pe HFK Helsinki, scor 2-1, in prima manșa a play-off-ului Conference League. Constantin Budescu a faut spectacol. A dat pasele decisive la reușitele lui Rivaldinho și Mihai Popescu. Dupa aceasta victorie, echipa lui Gica Hagi este la un pas de o performanța intorica: grupele…

- Dupa Farul - HJK Helsinki 2-1, prima manșa din play-off-ul Conference League, Louis Munteanu, atacantul revenit la campioana Romaniei in urma cu cateva zile, a laudat schimbarile facute de Gica Hagi. Ramasa fara Denis Alibec, Farul l-a imprumutat din nou pe Louis Munteanu de la Fiorentina. Iar Hagi…

- Farul Constanța a invins pe teren propriu HJK Helsinki, scor 2-1, in prima manșa a play-off-ului Conference League, insa antrenorul Gheorghe Hagi nu a venit bucuros la conferința de presa de dupa partida.

- Gica Popescu nu are emoții inaintea returului cu Sheriff Tiraspol. Președintele celor de la Farul Constanța are incredere in elevii lui Gica Hagi și crede in calificarea in turul 2 preliminar al UEFA Champions League. Farul a obtinut a 2-a victorie din istorie in preliminariile Champions League! Meciul…

- DORIT… Proaspat campion cu Farul Constanța, vasluianul Louis Munteanu (20 de ani) iși termina imprumutul la echipa antrenata de Gica Hagi. Clubul dobrogean se afla deja in negocieri cu Fiorentina și a anunțat ca și-l dorește pe Munteanu la echipa și in sezonul urmator. Dupa evoluțiile excelente la Viitorul…