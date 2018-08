Stiri pe aceeasi tema

- Un fost director al FBI a cerut acțiuni dramatice pentru restabilirea statului de drept in Romania pe fondul escaladarii ingrijorarilor cu privire la modul in care un mecanism anticorupție erodeaza libertatea și restricționeaza libertatea de exprimare. Louis Freeh a elaborat un plan in cinci puncte…

- Partidul Social Democrat din Elvetia condamna interventia in forta a Jandarmeriei, la protestul din 10 august, impotriva oamenilor care manifestau pasnic, facand uz de gaze lacrimogene, tunuri cu apa si gloante de cauciuc. "La 10 august, aproximativ 100.000 de protestatari au urmat chemarea…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, l-a asigurat pe ministrul de stat pentru Afaceri Europene al Germaniei Michael Roth cu privire la respectarea statului de drept si a independentei sistemului judiciar in Romania, conform unui comunicat al Camerei Deputatilor. Institutia arata ca Liviu…

- Este important ca reforma sa ajute lupta impotriva coruptiei si stabilirea statului de drept si sa nu impiedice aceste obiective, a declarat, joi, ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell, in cadrul unei conferinte de presa organizate la finalul mandatului sau la Bucuresti. Precizarile acestuia au…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost vineri prezent la receptia organizata de ambasada Statelor Unite cu ocazia Zilei Independentei. Acesta a declarat, in deschiderea evenimentului, ca este ferm hotarat sa pastreze Romania acelasi partener determinat pentru Statele Unite, insa a precizat ca pentru asta…

- Ministerul Afacerilor Externe a luat nota de pozitia exprimata joi de cele 12 state partenere cu privire la procesul de amendare a Codului penal si a Codului de procedura penala si subliniaza ca intarirea statului de drept si lupta impotriva coruptiei fac parte din prioritatile asumate prin programul…

- Procentul tinerilor cu varste intre 18 si 24 de ani care se afla in afara sistemului educational, dar si fara o slujba continua sa scada, insa cu procente minimale in raport cu rezultatele pe care le-ar putea obtine statul roman daca ar atrage mai multe fonduri europene (destinate special acestui scop),…

- Secretarul general al PSD, Marian Neacsu, a declarat vineri ca nominalizarea lui Gabriel Vlase este cea mai buna propunere pentru sefia Serviciului de Informatii Externe.Acesta a declarat cu ocazia participarii la scoala de vara a TSD de la Neptun ca "era nevoia ca cineva sa preia aceasta…