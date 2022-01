Stiri pe aceeasi tema

- Louie Anderson a murit, vineri, intr-un spital din Las Vegas, la varsta de 68 de ani, in urma unor complicații survenite din cauza bolii incurabile de care suferea, scrie The New York Times. Moartea sa a fost confirmata de publicistul sau, Glenn Schwartz. Actorul fusese internat zilele trecute intr-un…

- Monica Gabor s-ar reintors in America, acolo unde și-a reluat viața de alta data, alaturi de iubitul milionar, Mr. Pink, și alaturi de fiica sa Irina Columbeanu, care este o adolescenta in toata regula. Cele doua s-au fotografiat de curand intr-un avion privat, iar ținutele lor au facut deliciul admiratorilor…

- Aproape 80% din prețul pe care-l platesc fumatorii pentru un pachet de țigari se duce catre bugetul de stat, sub forma de impozite, accize, contribuții și alte taxe. Producatorul de țigarete JTI a virat la bugetul statului roman in primele noua luni ale anului 2021 peste 4,28 miliarde de lei, in creștere…

- Pandemia a creat un fenomen la nivel uman, despre care s-ar putea spune ca exista de cand lumea: oamenii in general și romanii in mod special apeleaza la tot mai multe tratamente neautorizate. De ceva timp in Romania e la mare cautare Arbidolul, pe fondul faptului ca mulți vor sa se trateze de Covid…

- Actorul George Clooney a formulat o scrisoare deschisa prin care solicita canalelor mass-media sa nu publice fotografii in care fețele copiilor sai sa fie recognoscibile El considera ca difuzarea unor astfel de imagini i-ar pune in pericol pe cei doi copii, mai ales din cauza domeniului in care lucreaza…