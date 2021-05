Stiri pe aceeasi tema

- „Saptamâna trecuta coaliția de guvernare a trecut printr-un moment greu. Ce s-a spus atunci, s-a spus”, a declarat pentru HotNews.ro ministrul Transporturilor, Catalin Drula, întrebat cum comenteaza situația tensionata din Guvern dupa ce în urma cu câteva zile, pe…

- ​​Ieșit la declarații alaturi de premier, Ludovic Orban a susținut ca Florin Cîțu a luat „o decizie salutara” când l-a demis pe Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatații, dând USR-PLUS „o șansa sa desemneze un ministru mai bun”. Criza în Coaliție…

- Guvernul a dezbatut in prima lectura proiectul de ordonanta de urgenta de modificare a legislatiei privind achizitiile publice care reglementeaza faptul ca "participarea la licitatii in Romania se poate face doar de firme care provin din legislatii si dintr-un cadru legislativ si normativ similar…

- Firma greaca Aktor, care lucreaza pe tronsonul doi al autostrazii Sebes-Turda si-a luat angajamentul ca lucrarile vor fi gata pana la vara. In privinta lotului trei din Autostrada de Centura Bucuresti Sud, Aktor a anuntat ca lucrarile vor incepe pana la sfarsitul lunii mai 2021. Potrivit economica.net,…

- Aktor si-a luat angajamentul ca lotul 2 din autostrada Sebes - Turda va fi finalizat pana in vara, in timp ce constructia lotului 3 din Centura Capitalei ar trebui sa inceapa pana la sfarsitul lunii mai 2021. Potrivit unui comunicat al companiei, remis marti AGERPRES, in recenta videoconferinta cu…

- Sporul „de metrou” platit angajaților Metrorex va face obiectul unei sesizari la Curtea de Conturi, a anunțat joi ministrul Transporturilor, Catalin Drula. Potrivit acestuia, s-a finalizat controlul dispus la Metrorex și a rezultat o lista lunga de „probleme, deficiențe și abuzuri”. Citește…

- Incepand din acest an, proprietarii care detin terenuri forestiere in arii strict protejate si nu le pot exploata din aceasta cauza vor primi compensații, a anunțat ministrul Mediului, Tanczos Barna. Ministerul a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, ca este obligatoriu ca statul sa plateasca…

- Deputatul PNL, Gigel Știrbu, il acuza pe ministrul USR al Transporturilor, Catalin Drula, ca a preluat din ”practicile PSD-iste” și refuza sa-i raspunda care este stadiul lucrarilor la drumul expres Craiova-Pitești. Citește și: Valeriu Gheorghița anunța cand se va renunța la purtarea maștii…