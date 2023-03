Stiri pe aceeasi tema

- Surprizele lui Edi Iordanescu, inainte de primele meciuri din preliminariile EURO 2024, nu au intarziat sa apara. Selecționerul a convocat in premiera doi jucatori, anume Adrian Șut și Alexandru Dobre, de la FCSB, respectiv Famalicao. Andorra – Romania va fi primul meci al „tricolorilor”, din preliminariile…

- Selecționerul Edi Iordanescu a anunțat lista celor 26 de „tricolori” pe care se bazeaza pentru meciurile cu Andorra și Belarus, din preliminariile EURO 2024. Romania debuteaza in luna martie in campania de calificare pentru EURO 2024, pe 25 cu Andorra și pe 28 cu Belarus. Selecționerul Edi Iordanescu…

- Helmut Duckadam (63 de ani), fostul portar al Stelei, a numit 3 portari despre care considera ca merita convocați la echipa naționala pentru meciurile din martie. Selecționerul Edi Iordanescu a inclus 3 portari pe lista preliminara a jucatorilor convocați pentru primele meciuri din preliminariile EURO…

- Israelul nu-l va avea in calificarile pentru Euro pe cel mai bun jucator, golgheterul Eran Zahavi. Naționala Romaniei face parte din grupa I a preliminariilor EURO 2024, alaturi de Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra.Andorra - Romania (25 martie, 21:45, Antena 1) și Romania - Belarus (28 martie,…

- Dupa ce Edi Iordanescu a anunțat lista stranierilor naționalei mari, convocați pentru meciurile cu Andorra și Belarus, a venit randul selecționerilor de la tineret sa anunțe jucatorii din strainatate.

- Selectionerul nationalei de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, a trimis 25 de convocari preliminare pentru fotbalisti de la cluburi din afara Romaniei pentru meciurile din luna martie cu Andorra si Belarus, primele din preliminariile Campionatului European din 2024. Tricolorii isi incep parcursul…

- Florin Prunea (54 de ani) pune presiune pe naționala Romaniei inaintea debutului in preliminariile EURO 2024! Romania va debuta in preliminariile EURO 2024 pe data de 25 martie, impotriva reprezentativei Andorrei. Romania se afla in grupa I, alaturi de Elveția, Belarus, Israel, Andorra și Kosovo. Florin…

- Romania incepe in martie campania de calificare la Campionatul European din 2024. FRF a anunțat azi prețurile biletelor pentru primele partide. Andorra - Romania (25 martie, 21:45, Antena 1) și Romania - Belarus (28 martie, 21:45, Prima TV) sunt primele partide ale „tricolorilor” in aceste preliminarii.…