- BASMA APROAPE CURATA… Doi tineri din comuna Albești și-au facut de cap, zilele trecute, distrugand mai multe gospodarii dupa ce au intrat prin efracție, insa procurorul de caz a considerat ca aceștia nu reprezinta un pericol și prin urmare i-a plasat sub control judiciar. Asta dupa ce cei doi tineri…

- DECIZIE… Problemele de sanatate ale fostului preșdinte șpagar al CJ Vaslui au impresionat, se pare, judecatorii Tribunalului Vaslui. Marți dimineața, Buzatu s-a prezentat in fața judecatorilor, dar mersul sau șchiopatat trada probleme de sanatate. Mai mult, la ieșirea din cladirea instanței, Buzatu…

- SINECURA… La nici o saptamana de la terminarea alegerilor locale, Vama Albița iși marește efectivul de vameși cu un nume care ridica multe semne de intrebare. Astfel, pe postul de inspector control, apare Catalin Mihai Tofan, fiul unor oameni de afaceri hușeni. Chiar daca vorbim de un salariat fara…

- Baronul Lamborghini de Prahova, Iulian Dumitrescu, aflat sub control judiciar pentru o mita de 3.200.000 de euro, a dus și duce o viața de nabab, huzurind la cel mai luxos hotel din lume Burj al-Arab din Dubai.Liderul PNL Iulian Dumitrescu, botezat de prahoveni baronul Lamborghini, vrea un nou mandat…

- DECIZIE… Ultima infațișare a lotului polițiștilor hușeni, acuzați de fapte de corupție in fața judecatorilor de drepturi și libertați s-a dovedit cu noroc. Magistrații au decis ca toți polițiștii sa scape de masurile privative de libertate și sa fie cercetați sub control judiciar. In schimb, aceștia…

- NOROCOSI…Contestatia formulata de politistii huseni arestati pentru luare de mita si constituirea unui grup infractional organizat a avut, in sfarsit, rezultate. Curtea de Apel Iasi a admis contestatiile formulate de cei aflati in arest preventiv si au decis inlocuirea masurii privative de libertate…

- TULBURAT… Polițiștii din cadrul Poliției orașului Negrești au reținut un tanar, in varsta de 17 ani, din comuna Rafaila, care, in repetate randuri, ar fi batut un coleg de liceu și ar fi facut scandal in școala. Individul a primit drept masura preventiva pe durata cercetarilor control judiciar pentru…

- DECIZIE… Instanța Judecatoriei Huși a dispus astazi inlocuirea masurii arestului preventiv in cazul liceanului Cosmin Mistreanu și lasarea acestuia in arest la domiciliu. Judecatorul de drepturi și libertați a respins, așadar, propunerea Parchetului, prin care s-a cerut ca baiatul de 17 ani sa ramana…