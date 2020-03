Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorii Bogdan Burcea si Robert Licu au anuntat, luni, lotul nationalei feminine de handbal pentru turneul preolimpic din Muntenegru (20-22 martie) si pentru "dubla" cu Polonia din campania de calificare pentru EHF Euro 2020 (25 martie, în deplasare, si 29 martie, la Ploiesti), scrie…

- • Ana Maria Iuganu, Andreea Rotaru, Raluca Petrus si Alina Ilie, selectionate printre “tricolore” Ascensiunea Gloriei in acest campionat, care a condus formatia buzoiana catre o foarte posibila calificare intr-o cupa europeana, se reflecta si in actiunile echipei nationale. Selectionerii Bogdan Burcea…

- MUNTENEGRU - ROMANIA // Din cele 18 jucatoare pe care se vor baza antrenorii de la CSM București, Per Johansson și Adi Vasile, in turneul preolimpic, 6 joaca in campionatul Romaniei! Per Johansson și Adi Vasile au anunțat lotul de 18 handbaliste cu care vor aborda turneul preolimpic de la Podgorica,…

- Naționala feminina de senioare, condusa de pe banca de Bogdan Burcea și Robert Licu, iși cunoaște acum programul partidelor de la turneul preolimpic de calificare la Tokyo 2020, a anunțat Federația Romana de Handbal pe site-ul oficial.

- Thailanda va fi adversara Romaniei in turneul preolimpic de handbal feminin din Muntenegru, alaturi de echipa gazda, Muntenegru si Norvegia, a anuntat, luni, Federatia Internationala de Handbal, conform Agerpres. Thailanda a fost desemnata a patra echipa de la acest turneu de calificare la JO 2020,…

- Selectionata Hong Kong-ului ar putea fi adversara nationalei feminine de handbal a Romaniei la turneul preolimpic din Muntenegru (20-22 martie), in locul Kazahstanului, potrivit site-ului FRH, care citeaza o decizie a Federatiei Internationale de Handbal. ''Federatia Internationala…

- Federatia Internationala de Handbal a anuntat, miercuri seara, ca reprezentativa Coreei de Nord va fi inlocuita cu Kazahstan, la turneul preolimpic din Muntenegru, din luna martie, unde va evolua si echipa Romaniei. Coreea de Nord anuntase retragerea inca de saptamana trecuta.IHF a facut anuntul…

- Romania a terminat pe locul 12 Campionatul Mondial de Handbal, iar in martie va participa la turneul preolimpic pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Azi s-a jucat finala mica a Campionatului Mondial, Norvegia - Rusia 28-33, și s-a stabilit grupa Romaniei la turneul din martie. …