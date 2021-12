Lotul național de baschet, la Târgu Mureș Din data de 20 decembrie, timp de 10 zile, lotul național de baschet feminin Under 14 se antreneaza la noi, in Targu Mureș! Florina Pora, antrenoare la C.S. Gladius Targu Mureș este unul dintre antrenorii lotului. Targu Mureșul are și trei fete in lotul largit – pe Crina Țeglaș, Tania Șchiopu și pe Alexia Marcuș. „ Aceasta pregatire centralizata are menirea de a constitui lotul național U14 fete... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

