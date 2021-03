Mai mulți romani, majoritatea din Timiș, vaccinați cu vaccinul AstraZeneca, au anunțat redacția Biziday.ro ca pe certificatele lor de vaccinare apare seria aceluiași lot care a fost oprit de la inoculare in mai multe țari europene, din cauza apariției unor efecte adverse. Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania, anunțase in aceasta seara ca ... The post Lotul de vaccine AstraZeneca oprit in mai multe țari din Europa, folosit in Timiș. Autoritațile au anunțat ca nu a ajuns in Romania appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .