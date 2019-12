Stiri pe aceeasi tema

- "Incepand de astazi, in Romania sunt dati in operare 857, 5 kilometri de autostrada si drum national in regim de autostrada. Astazi CNAIR va da in trafic cei 21,1 kilometri din lotul 3 al autostrazii Lugoj – Deva, vorbim de portiunea dintre Ilia si Holdea, administrativ pe teritoriul a patru UAT-uri…

- Guvernul Orban a reușit, chiar inainte de Craciun, sa dea drumul la circulație pe lotul 3 al autostrazii Lugoj-Deva, celebrul deja „tronson-muzeu” blocat de fostul guvern pesedist condus de Viorica Dancila. Deschiderea tronsonului de 21 de kilometri, lotul 3, dintre Ilia și Holdea, a avut…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat luni, ca CNAIR da in trafic cei 21,1 kilometri din lotul trei al autostrazii Lugoj – Deva, iar pe acest sector se va circula cu restrictie de viteza – 80 de kilometri pe ora si de tonaj – 7,5 tone. “Incepand de astazi, in Romania sunt dati in…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat luni, in debutul ședinței de guvern, ca lotul 3 al Autostrazii Lugoj – Deva va fi dat in circulație astazi. ”Azi, CNAIR va da in trafic cei 21 de kilometri din lotul 3 al Autostrazii Lugoj – Deva, porțiunea dintre Ilia și Holdea (…) Se va circula cu…

- Lotul 3 al Autostrazii A 1 Lugoj-Deva s-ar putea deschide luni Lotul 3 al Autostrazii A 1 Lugoj-Deva s-ar putea deschide luni, dar cu restrictie pentru camioane si viteza limitata la 80 de kilometri pe ora - sau chiar 60 în zona podurilor. Asa a recomandat Comisia de receptie…

- Țara eternelor autostrazi neterminate. Romania se “lauda” cu 22 km de drum de mare viteza finalizați in 2019. Peste 130 km sunt in lucru Romania are in operare 836 de kilometri de autostrada, reusind in anul 2019 sa dea in folosinta doar 22,14 kilometri, respectiv Lugoj-Deva lotul 4. Atât…

- Autostrada Lugoj-Deva lotul 3 ar putea fi data in trafic anul acesta cu restrictii de viteza si tonaj, dupa repozitionarea aparatelor de reazem la podul peste Mures, a declarat, miercuri, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, dupa preluarea mandatului. "Romanii asteapta…

- "Romanii asteapta de la noi sa livram si asteapta sa dam in trafic autostrazi, nu povesti. Am urmarit in cei trei ani cum de la 350 de kilometri de autostrada cat si-a asumat guvernarea PSD la inceput de mandat, la 180 de kilometri de autostrada asumati de Rovana Plumb in 2019, la inceput de an,…