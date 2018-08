Stiri pe aceeasi tema

- Șantierul lotului 2 al autostrazii A10 Sebeș-Turda a inceput sa „prinda” viața. Dupa jumatate de an in care nu a fost vizibila nici o urma de progres, in ultimele saptamani, se poate observa avans la nivelul de terasamente, la sistemul de scurgere a apelor și la soluționarea nenumaratelor mini-lacuri…

- Loturile 3 si 4, in lungime totala de 28,7 kilometri, intre Aiud si Turda, ale autostrazii Sebes-Turda, vor fi deschise circulatiei luni seara, la patru ani de la demararea lucrarilor, dupa ce cele doua tronsoane au fost receptionate luni de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Loturile 3 si 4, in lungime totala de 28,7 kilometri, intre Aiud si Turda, ale autostrazii Sebes-Turda, vor fi deschise circulatiei luni seara, la patru ani de la demararea lucrarilor, dupa ce cele doua tronsoane au fost receptionate luni de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- S-a deschis Autostrada A10, intre Aiud și Turd. Autostrada nu a fost deschisa mai devreme, motivul fiind cresterea exigentelor companiei in ceea ce priveste problemele de calitate, inclusiv extinderea perioadei de garantie. Dupa mai bine de doi ani de cand trebuia deschisa Autostrada A10 Sebes-Turda,…

- Compania de Autostrazi și Drumuri (CNAIR) are planificata pentru luni deschiderea 28 de kilometrice aparțin loturilor 3 și 4 din A10. Accesul se va face prin nodul rutier Aiud, iar in partea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O noua filmare aeriana cu Autostrada A3 Campia Turzii-Targu Mureș, zona dintre nodul rutier Iernut și localitatea Ogra, a fost publicata de Asociatia Pro Infrastructura. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Etapa judeteana a concursului „Educatie Rutiera – Educatie pentru Viata” a avut loc azi, 7 iunie 2018, in Alba Iulia. Castigatorii acestei editii au fost elevii Scolii Gimnaziale „Axente Sever” din Aiud. Premiile au fost oferite de Consiliul Judetean Alba. Azi, 7 iunie, la Scoala Gimnaziala „Avram…

- Etapa judeteana a concursului „Educatie Rutiera – Educatie pentru Viata” a avut loc azi, 7 iunie a.c., in Alba Iulia. Castigatorii acestei editii au fost elevii Scolii Gimnaziale „Axente Sever” din Aiud. Premiile au fost oferite de Consiliul Judetean Alba. Azi, 7 iunie, la Scoala Gimnaziala „Avram…