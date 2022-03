Stiri pe aceeasi tema

- Secțiunea 1 a autostrazii Sibiu - Pitești, cuprinsa intre Sibiu și Boița, a ieșit bine din iarna și sunt șanse sa circulam pe acest lot pana la finalul acestui an, spun cei de la pro Infrastructura, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- VIDEO: Asociația Pro Infrastructura: Lotul 1 din Autostrada Sibiu – Pitești ar putea fi dat in circulație pana la sfarșitul anului Pana la finalul anului 2022 sunt șanse mari ca pe lotul 1 al autostrazii A1 Sibiu – Pitești sa se circule, susțin cei de la Asociația Pro Infrastructura. Mai exact aceștia…

- Procentul de realizare a investiției pe lotul 1 din Autostrada Sibiu – Pitești a ajuns la 62%, a anunțat vineri deputatul PNL de Sibiu Raluca Turcan, cu ocazia unei vizite pe șantier. Potrivit acesteia, constructorul Porr are in prezent mobilizați 388 de muncitori și 122 de utilaje pe acest tronson…

- Primul lot al Autostrazii A 1 Sibiu-Pitești și lotul 2 al Drumului Expres Craiova -Pitești au ,,șanse maxime” de deschidere pana la sfarșitul anului, scrie economedia.ro. Anuunțul a fost facut de Asociația Pro Infrastructura. La sfarșitul anului Ministerul Transporturilor va da in circulație doar 13…

- Contractul pentru proiectarea și execuția secțiunii 2 Boița – Cornetu din Autostrada Sibiu – Pitești va fi semnat saptamana viitoare, a declarat vineri la Timișoara vicepremierul și ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu. Caștigatorul licitației pentru primul tronson peste Carpați este asocierea…

- Autostrada Sibiu - Pitești este una vitala pentru infrastructura din Romania și mai ales pentru constructorul auto de la Mioveni. Primul tronson, Sibiu - Boița, are o lungime de 13.17 kilometri, iar ordinul de incepere al lucrarilor a fost semnat in 30 martie 2020. Contractul in valoare de circa 127…

- Lucrarile pe primul tronson in lucru al autostrazii A1 Sibiu - Pitesti, sectiunea 1 de la Sibiu la Boita, sunt intr-un stadiu destul de avansat, dupa cum reiese din imaginile filmate marti la fata locului.

- Reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura afirma ca lucrarile pe tronsonul Sibiu-Boita al Autostrazii A1 avanseaza bine si, “cu multa determinare din partea constructorului si putin noroc de vreme buna si dealuri ascultatoare, vom circula pe primii kilometri din Autostrada Sibiu-Pitesti la sfarsitul…