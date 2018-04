O casa dintr-o suburbie a municipiului Alba Iulia va fi situata doar la cinci metri de viitoarea autostrada Sebes-Turda, nefiind inclusa de autoritati pe listele imobilelor expropriate, iar o alta locuinta, aflata in apropiere, se afla partial, printr-o hotarare de consiliu local, in extravilan, cealalta parte fiind in intravilanul orasului.