- Duminica, 21 februarie, au avut loc TRAGERILE SPECIALE LOTO DE DRAGOBETE. Pentru aceste trageri, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa...

- Duminica, 21 februarie, vor avea loc tragerile speciale loto de Dragobete. La tragerile loto de joi, 18 februarie, Loteria Romana a acordat 20.907 de caștiguri in valoare totala de peste 942.700 de lei.Rezultatele Loto 6/49 din 21 februarie 2021:Loto6 din 49: Loto5 din 40: Joker:NorocPlus: SuperNoroc:Noroc:Pentru…

- Joi, 21 ianuarie 2021, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 17 ianuarie, Loteria Romana a acordat 20.969 de caștiguri in valoare totala de peste 1,23 milioane lei. Aflați numerele norocoase pe Digi24.ro și pe pagina…

- Loteria Romana a anuntat, anunta, duminica seara, ca s-a castigat marele premiu la Loto 6/49, in valoare de peste 1,46 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat in Suceava si a costat 33,50 lei. Este al patrulea castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49. Ultima data, premiul de categoria…

- Pentru un roman viața s-a schimbat complet incepand cu ziua de ieri! Loteria Romana a anunțat ca premiul cel mare de categoria I la Loto 6/49 a fost caștigat! Norocul a plecat acasa cu suma de 1,46 milioane de euro!