- Premiul cel mare la Loto 6/49, in valoare de peste 2 milioane de euro, a fost castigat in judetul Harghita, cu un bilet care a costat 7,30 lei, a anuntat, joi, Loteria Romana. Aceasta este cea mai mare suma castigata in 2018 la categoria I a jocului.Potrivit Loteriei Romane, la tragerea Loto…

- Biletul norocos a fost jucat la agentia 19-015 din Toplita, jud. Harghita si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 6/49 si o varianta la Noroc, pretul acestuia fiind de numai 7,30 lei.a Citeste si LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 19 IULIE 2018, numere loto 19.07.2018. Report urias…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49: REZULTATE LOTO 12 IULIE 2018, numere loto 12.07.2018. La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 8,7 milioane lei (peste 1,87 milioane euro) iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 330.000 de lei (peste 70.600 de euro).…

- In primele sase luni ale acestui an, Loteria Romana a acordat peste 3,53 milioane de castiguri in valoare totala de peste 108,57 milioane de euroIn luna iunie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 527.697 de castiguri in valoare totala de peste…

- Duminica, 1 iulie 2018, a avut loc o noua extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Loto 6/49: 19, 43, 20, 18, 5, 11 Joker: 7, 31, 40, 45, 22, 7 Noroc Plus: 2 9 5 5 1 2 Loto 5/40: 20, 17, 16, 15, 8, 3 Super Noroc: 9 2 2 7 0 8 Noroc: 0 1 2 7 3 8 9 Duminica, 1 iulie, au…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 24 MAI 2018. Joi, 24 mai, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de duminica, 20 mai, Loteria Romana a acordat 31.716 castiguri in valoare totala de 1.567.631,22 lei. LOTO, LOTO 6/49. Numerele…

- Record in istoria Loteriei Romane. Marele premiu la Joker nu a fost caștigat. Este vorba despre un premiu de 20 de milioane de lei ce va fi raportat pentru extragerea de joi. Nici la 6 din 49 nu a fost caștigat marele premiu astfel ca acesta va fi reportat pentru extragerea din data de 24 mai. Numerele…

- Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 20 mai 2018. Loteria Romana organizeza noi trageri loto duminica, 20 mai, cand sunt extrase numerele castigatoare la Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40 și Super Noroc, Joker și Noroc Plus. Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 20 mai 2018: Loto 6/49: 12, 16, 33, 45,…