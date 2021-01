LOTO. Loteria Romana pune la bataie un report de aproape 3,8 milioane de euro la jocul Joker la tragerea de duminica, 31 ianuarie. Și reportul la LOTO 6/49 se apropie de 1,5 milioane de euro. LOTO. Duminica, 31 ianuarie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, informeaza Loteria Romana. Joi, 28 ianuarie, Loteria a acordat 18.213 de caștiguri in valoare totala de peste 864.000 de lei. Report mare și la LOTO 6/49 La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 7 milioane de lei, adica peste 1,43 milioane de euro, iar la Noroc un…