LOTO. Report record la Joker, categoria I: peste 6,54 milioane de euro/Care e reportul la jocul Loto 6/49

Stiri pe aceeasi tema

- Report record la Joker la categoria I de peste 6,54 milioane de euro Report la Loto 6 49 la categoria I de peste 1,49 milioane de euroDuminica, 6 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 3 februarie, Loteria…

- Rezultatele la Loto 6 din 49, Joker, Loto 5 din 40, Noroc, Noroc Plus și Super Noroc de joi, 3 februarie 2022, pot aduce premii consistente celor care ghicesc numerele norocoase. Reportul la Joker a ajuns la peste 6,53 milioane de euro, record la acest joc unde la categoria I nu s-a mai caștigat din…

- Report record la Joker la categoria I de peste 6,52 milioane de euro Report la Loto 6 49 la categoria I de peste 1,31 milioane de euroDuminica, 30 ianuarie, au loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 27 ianuarie, Loteria Romana…

- Un report record in valoare de peste 6,51 milioane de euro este in joc la Joker pentru tragerea de joi, in timp ce la Loto 6/49, categoria I, reportul depaseste 1,25 milioane de euro, informeaza Loteria Romana. "Joi, 27 ianuarie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto…

- Report record la Joker la categoria I de peste 6,5 milioane de euro Report la Loto 6 49 la categoria I de peste 1,15 milioane de euroDuminica, 23 ianuarie, au loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 20 ianuarie, Loteria Romana…

- Report la Loto 6 49 la categoria I de peste 1 milion de euroTRAGERILE LOTO SE VOR DIFUZA, IN DIRECT, PE ROMAANIA TV, IN CADRUL EMISIUNII ldquo;ROMANII AU NOROC", INCEPAND CU ORA 18:30Joi, 20 ianuarie, au loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile…

- Joi, 6 ianuarie, au loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc, dupa ce la TRAGERILE SPECIALE LOTO DE ANUL NOU din data de 31.12.2021 Loteria Romana a acordat 76.218 castiguri in valoare totala de peste 6,9 milioane lei.La Loto 6 49, la categoria I, este in joc un…

- Reportul la Joker a ajuns la peste 6,23 milioane de euro, record la acest joc unde la categoria I nu s a mai castigat de mai bine de doi ani.Rezultatele la Loto 6 din 49, Joker, Loto 5 din 40, Noroc, Noroc Plus si Super Noroc de duminica, 14 noiembrie 2021, aduc premii mari pentru cei care ghicesc numerele…