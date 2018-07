Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 8 iulie, au loc noi trageri Loto 6/ 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/ 40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi Loteria Romana a acordat 16.419 castiguri in valoare totala de 844.649,82 lei, potrivit unui comunicat al Loteriei Romane. In data de 8 iulie, Loteria Romana…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 21 IUNIE 2018. Rezultate LOTO 6/49 - Rezultate NOROC - Rezultate LOTO 5/40 - Rezultate SUPER NOROC - Rezultate JOKER - Rezultate NOROC PLUS - REPORT RECORD LA JOKER: 4,32 MILIOANE DE EURO REPORT LOTO 6/49:…

- REZULTATE LOTO 6 DIN 49 7 iunie: report urias la JOKER, anunta LOTO.RO. La categoria I a jocului Joker se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 20 milioane lei (peste 4,3 milioane de euro). In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 7 IUNIE 2018, JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOCLa categoria I a jocului Joker se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 20 milioane lei (peste 4,3 milioane de euro). In cazul in care s-ar castiga, acesta ar…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49: REZULTATE LOTO 31 MAI 2018, numere loto 31.05.2018. Reportul categoriei I pentru Loto 6/49 la extragerea programata pe 31 mai depaseste 4,46 milioane de lei, in timp ce la Joker se va inregistra cel mai mare report din istoria acestui joc, de aproximativ 19,95 milioane lei (peste…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49: REZULTATE LOTO 27 MAI 2018. Numere Loto 27.05.2018: LOTO 6/49: JOKER: LOTO 5 DIN 40: NOROC: SUPER NOROC: NOROC PLUS: JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC La categoria I a jocului Joker se inregistreaza cel mai…

- Joi, 17 mai, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de duminica, 13 mai, Loteria Romana a acordat 26.507 castiguri in valoare totala de 1.439.251,35 lei. JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC La categoria…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 15 APRILIE 2018: LOTO 6 DIN 49: 15 9 31 21 13 4 LOTO 5 DIN 40: 21 13 27 37 36 32 NOROC: 1 5 1 5 3 6 8 SUPER NOROC: 4 3 0 0 0 0 NOROC PLUS: 7 0 8 4 0 6 JOKER: 13 44 5 42 43 + 6 La Loto 6/49, la…