Atenție, timișeni! De luna viitoare crește prețul gazului

Preţul gazelor naturale creşte pentru consumatorii casnici cu 5,83%, din 1 august, a decis în şedinţa de joi Comitetul de reglementare al ANRE, în baza solicitărilor .... The post Atenție, timișeni! De luna viitoare crește prețul gazului appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]