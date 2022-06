Loto. Ce numere norocoase au fost extrase duminica

Stiri pe aceeasi tema

- Loteria Romana a organizat joi, 2 iunie 2022, noi extrageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 si Super Noroc.Numerele LOTO de la extragerea din 2 iunie:Loto 6 49: 7 39 31 12 25 35Loto 5 40: 4 1 10 29 34 40Joker: 23 14 3 20 28 9Noroc: 2 0 2 3 9 3 3Super Noroc: 6 8 8 5 1 3Noroc Plus:…

- Romanii au la dispoziție noi trageri LOTO. Mulți oameni norocoși au pus la bataie numerele in care se incred in speranța ca vor ajunge la premiul cel mare care le poate schimba viața. Azi, 26 mai 2022, vor avea loc noi trageri la categoriile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.…

- Sambata, 23 aprilie, Loteria Romana a organizat tragerile speciale Loto ale sarbatorilor pascale, iar pentru fiecare din jocurile Loto 6 49, Joker si Loto 5 40 au avut loc doua trageri: o tragere principala si una suplimentara.Numerele extrase sambata, 23 aprilie Loto 6 49 tragerea principala: 30, 24,…

- La rezultatele la Loto 6 din 49, Joker, Loto 5 din 40, Noroc, Noroc Plus si Super Noroc de duminica, 17 aprilie 2022, cel mai mare report se inregistreaza la jocul Noroc.Duminica, 17 aprilie, au avut loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile…

- Loteria Romana ca joi, 14 aprilie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. La tragerile loto de duminica, 10 aprilie, Loteria Romanaa acordat 19.987 caștiguri de peste 1,94 milioane de lei. Numerele caștigatoare la tragerile Loto 6/49 și Joker de joi 14…

- O noua extragere loto a avut loc astazi, 3 aprilie 2022.Numerele castigatoare la Joker, Loto 6 49, Loto 5 40, Noroc, Super Noroc si Noroc Plus sunt: Loto 6 din 49:25, 20, 11, 49, 34, 27Loto 5 din 40:32, 16, 20, 4, 30, 35Joker: 21, 36, 22, 23, 45, 20Noroc:5 6 7 9 6 2 0Super Noroc:5 4 7 5 7 1Noroc Plus:2…

- Joi, 31 martie 2022, au avut loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc.Tragerile din aceasta seara au avut loc dupa ce la tragerile loto de duminica, 27 martie, Loteria Romana a acordat 33.153 de castiguri in valoare totala de peste 16,21 milioane de lei.Numerele…

- Numerele norocoase la Joker, Loto 6 49, Loto 5 40, Noroc, Super Noroc si Noroc Plus de duminica, 27 martie 2022.Iata numerele care au iesit castigatoare la ultima extragere loto, cea de duminica, 27 martie 2022: Loto 6 din 49:7, 31, 9, 13, 8, 3Loto 5 din 40:30, 27, 31, 6, 24, 33Joker: 15, 38, 41, 17,…