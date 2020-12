Cei care și-au pus speranța, increderea și caldura puse intr-un bilet caștigator, așteapta cu nerabdare sa vada care sunt numerele extrase, la tragerea Loto 6/49 și Joker, de astazi, joi, 3 decembrie 2020. Loto 6/49 și Joker de joi, 3 decembrie 2020 Loto 6 din 49: 3, 24, 4, 37, 44, 9 Loto 5 din […] The post Loto 6/49 și Joker, extragerea de joi, 3 decembrie. Numerele extrase și informații despre caștigatori appeared first on IMPACT .