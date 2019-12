Stiri pe aceeasi tema

- Marea extragere loto din Ajun de An Nou va avea loc pe 31 decembrie, la 17:30, in direct, la Romania TV. Alexandru Croitoru, Directorul General Loteria Romana anunța premii la dublu la jocul cel mai vant de romani. Dupa ce a fost caștigat marele premiu la 6/49, Loteria Romana a hotarat sa suplimenteze…

- Implinirile guvernarii liberale intr-o luna de zile Pe 4 noiembrie a fost investit cabinetul Orban, PNL preluand guvernarea unei țari aflate in deriva. O Romanie divizata, inglodata in datorii, cu instituțiile statului la cote minime de incredere din partea populației. Acesta este tabloul ce l-au lasat…

- Marian Dragulescu (38 de ani), multiplu campion mondial și european la gimnastica, a fost invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia in emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”. Sportivul a vorbit despre relația rece pe care o are cu Andreea Raducan, președintele Federației. „Nu sunt in nicio relație cu Federația. Doar…

- Executivul a suplimentat, joi, prin rectificare bugetara, cu doua miliarde de lei bugetul pentru acordarea pensiilor, alocațiilor de stat și indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap. Anunțul a fost facut de ministrul Finanțelor, Florin Cițu, anunța MEDIAFAX.Citește și: Catalin Predoiu,…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a salutat miercuri schimbarea conducerii Partidului Social Democrat, adaugand ca, deocamdata, este prematur sa discute despre o alianta preelectorala in perspectiva alegerilor locale. Ponta crede ca locul Pro Romania, "partid modern de centru stanga", este deocamdata…

- Emiratele Unite ar putea dezvolta un program in parteneriat cu NASA, prin care se dorește testarea unor modele de cercetare pentru a crește alimente proaspete in spațiu. Anunțul a fost facut recent de un inalt oficial al NASA, in baza caruia sunt recunoscute eforturile indelungate ale Emiratelor in…

- La un an și 3 luni de la evenimentele din 10 august, Viorica Dancila nu mai considera ca a fost o lovitura de stat, așa cum a susținut. Ea a declarat, joi seara, ca a "vazut" apoi ca nu a fost o lovitura de stat, dar întrebata insistent de jurnaliști când și-a dat seama de acest…

- S a castigat premiul de categoria I la Joker, a anuntat Loteria Romana printr un comunicat de presa. Biletul norocos a costat doar 8,5 lei si i a adus posesorului acestuia un castig total in valoare de peste 17,76 milioane de lei peste 3,73 milioane de euro .Biletul norocos a fost jucat la agentia 06…