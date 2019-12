Stiri pe aceeasi tema

- Fondurile de castiguri pentru Tragerile Speciale Loto 6/49 de Anul Nou, care vor avea loc marti, au fost suplimentate cu 1,5 milioane de lei, din care un milion de lei la tragerea principala 6/49, iar 500.000 de lei la tragerea suplimentara 6/49. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto…

- Fondurile de castiguri pentru Tragerile Speciale Loto 6/49 de Anul Nou, care vor avea loc marti, 31 decembrie, au fost suplimentate cu 1,5 milioane de lei, din care un milion de lei la tragerea principala 6/49, iar 500.000 de lei la tragerea suplimentara 6/49, informeaza luni Loteria Romana, potrivit…

- Fondurile de castiguri pentru Tragerile Speciale Loto 6/49 de Anul Nou, care vor avea loc marti, 31 decembrie, au fost suplimentate cu 1,5 milioane de lei, din care un milion de lei la tragerea principala 6/49, iar 500.000 de lei la tragerea suplimentara 6/49, informeaza luni Loteria Romana. Pentru…

- Noi extrageri Loto au avut loc duminica, 1 decembrie. Loteria Romana a organizat Tragerile Speciale Loto - La multi ani, Romania!, in cadrul carora, pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, s-au organizat doua trageri: una principala si una suplimentara.

- Loteria Romana organizeaza joi, 21 noiembrie, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Rezultatele Loto 6/49 din 21 noiembrie 2019: Loto 6/49: 4, 42, 46, 43, 5, 35 Joker: 3, 26, 17, 4, 27 +1 Loto 5/40: 4, 38, 19, 25, 11, 12Noroc: 6571741Noroc Plus: 111911Super Noroc:…

- Duminica, 27 octombrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 24 octombrie, Loteria Romana a acordat 15.825 de castiguri in valoare totala de 1.326.501,64 lei.

- Numere Loto 6/49 13 octombrie 2019. Loteria Romana a organizat duminica, 13 octombrie 2019, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numerele extrase de duminica, 13 octombrie,...

- Duminica au avut loc noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Reportul la categoria I a jocului Joker in cadrul tragerilor loto ajunge la 17 milioane de lei (aproximativ 3,6 milioane de euro), in timp ce la categoria I a jocului Loto 6/49 este in joc o suma de peste…