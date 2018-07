LOTO 6 din 49: Câştigătorul premiului cel mare şi-a ridicat câştigul Posesorul biletului norocos este din Toplita, are in jur de 50 de ani si este un jucator constant la Loto 6/49, inca de la lansarea jocului. Joaca mereu aceeasi varianta iar numerele au, dupa cum ne-a declarat, semnificatie personala. A aflat ca este marele castigator, a doua zi dupa tragere, cand a vazut numerele castigatoare. “Niciodata nu e prea tarziu. Jucati cu incredere, sansa e de partea voastra!” – este mesajul pe care castigatorul il transmite jucatorilor Castigatorul nu a dorit sa-si faca publica identitatea. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

