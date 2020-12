Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele LOTO de joi, 31 decembrie 2020, la tragerile speciale de Anul Nou, pentru Loto 6 din 49, Joker, Loto 5 din 40, Noroc, Noroc Plus și Super Noroc: Loto 6 din 49 tragerea principala: 25, 38, 41, 1, 10, 36Loto 6 din 49 tragerea suplimentara: 28, 18, 48, 40, 45, 31Loto 5 din 40 tragerea…

- Rezultate Tragerile Loto SPECIALE de Anul Nou. Loteria Romana a organizat Tragerile Loto SPECIALE de Anul Nou de joi 31 decembrie 2020, fiind extrase numerele castigatoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc...

- Loteria Romana organizeaza TRAGERILE SPECIALE LOTO DE ANUL NOU pe 31 decembrie a.c..Tragerile speciale Loto de Anul Nou se vor difuza, in direct, pe Romania TV, in cadrul emisiunii 'Romanii au noroc', incepand cu ora 17: 20, potrivit unui comunicat de presa. Citește și: Noua tulpina Covid,…

- Loto. Numerele extrase duminica, 20 decembrie. Loteria Romana a pregatit o noua extragere pentru ziua de duminica, 20 decembrie 2020. Loteria Romana organizeaza doua extrageri saptamanale, joia și duminica. Iata toate numerele extrase duminica, 20 decembrie: Loto 6/49: 46, 27, 44, 5, 16, 42 Loto 5/40:…

- Tragerile loto speciale vor avea loc duminica, 6 decembrie, in direct, pe Romania Tv, incepand cu ora 17:30. Vor fi trageri duble pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 vor avea loc doua trageri: o tragere principala si o tragere…

- Report la Loto 6 49 la categoria I de peste 1,27 milioane de euro La noroc un report cumulat in valoare de aproximativ 1,86 milioane de lei peste 381.600 de euro .TRAGERILE LOTO SE VOR DIFUZA, IN DIRECT, PE ROMANIA TV, IN CADRUL EMISIUNII ROMANII AU NOROC, INCEPAND CU ORA 18:15Joi, 26 noiembrie, vor…

- Tragerile loto se vor difuza, in direct, pe Romania TV, in cadrul emisiunii Romanii au noroc, incepand cu ora 18:15.Joi, 5 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 1 noiembrie, Loteria Romana…

- Loteria Romana anunta suplimentarea fondurilor de la categorie I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 pentru tragerile speciale de toamna, ce au loc duminica, informeaza compania printr-un comunicat.Astfel, la Loto 6/49 fondul este suplimentat cu 100.000 de lei, la Joker cu 50.000…