Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 12 decembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 8 decembrie, Loteria Romana a acordat 24.646 de castiguri in valoare totala de 1.288.644,89...

- Loteria Romana a organizat duminica, 24 noiembrie 2019, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Rezultatele Loto 6/49 din 24 noiembrie 2019: Loto 6/49: 13, 37, 44, 25, 21, 49Joker: 27, 31, 21, 44, 26 + 16Loto 5/40: 39 40 34 8 5 19 Noroc: 9 2 6 5 […] Post-ul Rezultatele…

- Loteria Romana a organizat, joi, 7 noiembrie, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce duminica, 3 noiembrie, s-au acordat 15.580 de caștiguri in valoare de peste 1 milion de lei. Rezultatele Loto 6/49 din 7 noiembrie 2019: Loto 6/49:6, 19, 44, 33, 37, 2Joker:…

- Numere Loto 6/49 27 octombrie 2019. Loteria Romana a organizat duminica, 27 octombrie 2019, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numerele extrase de duminica, 27 octombrie,...

- Duminica, 27 octombrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 24 octombrie, Loteria Romana a acordat 15.825 de castiguri in valoare totala de 1.326.501,64 lei.

- Numere Loto 6/49 6 octombrie 2019. Loteria Romana a organizat duminica, 6 octombrie 2019, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numerele extrase de duminica, 6 octombrie,...

- Duminica au avut loc noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Reportul la categoria I a jocului Joker in cadrul tragerilor loto ajunge la 17 milioane de lei (aproximativ 3,6 milioane de euro), in timp ce la categoria I a jocului Loto 6/49 este in joc o suma de peste…

- Numere Loto 6/49 22 septembrie 2019. Loteria Romana a organizat duminica, 22 septembrie 2019, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La Loto 6/49, la categoria I, se...