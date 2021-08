Loteria vaccinaților și tichete de masă pentru a încuraja vaccinarea Tichete de masa si o loterie cu premii in valoare de 15 milioane de lei. Asta pregateste Guvernul pentru cei care s-au vaccinat impotriva Covid-19 sau se vor imuniza de acum incolo. Guvernul se pregatise ca la inceputul lunii septembrie sa aiba 10 milioane de romani imunizati impotriva Covid-19. Insa suntem abia la jumatate, tocmai […] Articolul Loteria vaccinaților și tichete de masa pentru a incuraja vaccinarea apare prima data in Someșeanul.ro . Citeste articolul mai departe pe someseanul.ro…

