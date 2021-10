Stiri pe aceeasi tema

- Ulterior inscrierii, participantul primeste un numar de ordine alocat cronologic, corespunzator momentului inregistrarii acestuia in aplicatie. Aplicatia permite atribuirea unui singur numar de ordine alocat aceluiasi CNP. Numarul de ordine alocat se transmite prin e-mail catre contul de e-mail al utilizatorului…

- Loteria de vaccinare se va desfașura in perioada in 1 octombrie – 31 decembrie 2021, va include 19 extrageri cu premii totale de 15 milioane de lei, iar marele premiu va fi de 1 milion de lei, potrivit unui ordin comun al ministerelor Sanatații și Economiei. Conform documentului, la Loteria de vaccinare…

- Conform documentului, Loteria de Vaccinare consta in extragerea pentru acordarea de premii in bani a tuturor persoanelor vaccinate cu schema completa de vaccinare, care și-au generat certificatul digital al UE privind COVID-19 pe baza CNP-ului și care se inscriu pentru participare in aplicația accesata…