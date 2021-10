Stiri pe aceeasi tema

- Rezultate Loteria Vaccinarii din 10 octombrie: Rezultatele pentru a doua extragere la Loteria Vaccinarii au fost anunțate. Peste 800.000 de persoane s-au inscris. La aceasta extragere au participat numerele de ordine din intervalul 518.187 – 1.344.170, corespunzatoare participantilor inscrisi pana vineri,…

- O noua extragere saptamanala la Loteria de Vaccinare. Duminica, 10.10.2021, au participat numerele de ordine din intervalul 518.187 – 1.344.170, corespunzatoare participanților care s-au inscris pana vineri, 8 octombrie, la orele 12.00, potrivit unui comunicat al Loteriei Romane. Numarul extras pentru…

- Duminica are loc o noua extragere saptamanala la Loteria de Vaccinare. La extragerea din aceasta seara participa numerele de ordine din intervalul 518.187 – 1.344.170, corespunzatoare participanților care s-au inscris pana vineri, 8 octombrie, la orele 12.00, potrivit unui comunicat al Loteriei Romane.

- Prima extragere la Loteria de Vaccinare a avut loc duminica, 3 octombrie. La aceasta extragere au participat numerele de ordine din intervalul 1 – 518.186, corespunzatoare participantilor care s-au inscris, conform Regulamentului, pana vineri, 1 octombrie, la orele 12:00. Au fost acordate 80 de premii…

- Loteria Vaccinarii: Unde se afiseaza rezultatele extragerii. Marele premiu este de 1 milion de lei Loteria de Vaccinare pare a avea un mare succes in tara noastra, tinand cont de numarul mare de persoane care s-au inregistrat la tombola in putin peste 24 de ore de la demararea inscrierilor. Pana vineri,…

- Ministerul Sanatații a anunțat ca de joi, 30 septembrie, cei vaccinați se pot inscrie la o loterie unde sunt puse la bataie 1.139 de premii, in valoare totala de 15.000.000 lei. Care sunt pașii care trebuie urmați.

- Inscrierea persoanelor pentru Loteria Vaccinarii se realizeaza pe portalul https: certificat covid.gov.ro. Dupa generarea certificatului de vaccinare, persoanele eligibile au optiunea de a se inscrie la loterie prin parcurgerea a trei pasi simpli:Loteria vaccinarii incepe Toate persoanele vaccinate…

- Bugetul general consolidat a inregistrat, in trimestrul al doilea al acestui an, un deficit in valoare de 19,17 miliarde de lei (1,68% din PIB), cu 10,74 miliarde de lei sub nivelul prognozat pentru perioada analizata de 29,91 miliarde lei (2,08% din PIB), conform unui raport publicat vineri de Ministerul…