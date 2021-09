Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a semnat, luni, Ordinul comun al Ministerului Sanatatii si Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului privind conditiile de inscriere la Loteria de vaccinare si stabilirea atributiilor institutiilor implicate, valoarea totala a premiilor…

- Daca in 17 iunie Lotera Romana incerca sa stimuleze romanii sa se vaccineze, oferind premii in valoare de peste 50.000 de lei. astazi afla ca Ministerul Sanatații a anunțat o noua loterie a vaccinarii. Ministrul interimar Cseke Attila a anunțat semnarea protocolului și a condițiilor in care romanii…

- Loteria vaccinarii impotriva infectarii cu coronavirus a intrat in linie dreapta, dupa ce Ordinul comun a fost semnat luni de ministrul interimar al Sanatații și de ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a semnat, luni, Ordinul comun al Ministerului Sanatatii si Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului privind conditiile de înscriere la loteria vaccinarii si stabilirea atributiilor institutiilor implicate, valoarea totala a premiilor…

- Conform documentului, Loteria de Vaccinare consta in extragerea pentru acordarea de premii in bani a tuturor persoanelor vaccinate cu schema completa de vaccinare, care și-au generat certificatul digital al UE privind COVID-19 pe baza CNP-ului și care se inscriu pentru participare in aplicația accesata…

- Voucherele de 100 de lei și loteria pentru stimularea vaccinarii, aprobate. Cand va avea loc prima extragere. La solicitarea Ministerului Sanatații, Guvernul Romaniei a adoptat in ședința de luni, 30 august a.c., ordonanța care aproba acordarea voucherelor de 100 de lei, precum și organizarea loteriei…

- Maștile de protecție acordate de Ministerul Sanatații și nedistribuite de la nivelul direcțiilor de sanatate publica, respectiv al autoritaților publice locale vor fi repartizate prin inspectoratele școlare județene catre școli. In plus, termenul de valabilitate al certificatului pentru test antigen…

- Persoanele care se vaccineaza împotriva COVID-19 ar putea primi tichete de masa în valoare de 100 de lei, conform unui proiect despre care HotNews.ro a scris marți. Autoritațile estimeaza ca impactul bugetar aferent tichetelor este de 35 milioane lei, fiind vorba despre 350.000 de persoane…