Loteria Vaccinării. Care sunt numerele câștigătoare Duminica, 10 octombrie a avut loc o noua extragere saptamanala la Loteria de Vaccinare. La extragere au participat numerele de ordine din intervalul 518.187 – 1.344.170, corespunzatoare participanților care s-au inscris pana vineri, 8 octombrie, la orele 12.00. Potrivit unui comunicat al Loteriei Romane, s-au acordat 80 de premii a 10.000 lei si un premiu de 100.000 de lei. Numarul extras pentru marele premiu de 100.000 de lei este 659367. Au fost atribuite, de asemenea, 80 de premii in valoare de 10.000 de lei. Acestea vor fi acordate numerelor consecutive dintre 659367 și 659447. Loteria de… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

