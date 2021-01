Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege prin care ministrul Justitiei, Stelian Ion, vrea sa desfiinteze SIIJ intareste controlul procurorilor asupra magistratilor, scrie jurnalista Sorina Matei intr-un exclusiv pentru Mediafax. Ministrul Justitiei, Stelian Ion (USR), a trimis in ultima zi a anului 2020, pe 31 decembrie…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion (USR), a trimis in ultima zi a anului 2020, pe 31 decembrie 2020, catre Consiliul Superior al Magistraturii, proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie.

- „Categoric vom vota impotriva pentru ca nu poti sa treci peste o decizie a specialistilor. Daca specialistii ar fi spus ca nu este bine ... noi am vazut cum a functionat Justitia fara aceasta sectie. Din punctul meu de vedere, nu a functionat cum ar trebui sa functioneze intr-un stat democratic, dar…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca nimeni nu este mai presus de lege si ca Justitia trebuie sa functioneze la intreaga sa capacitate, subliniind ca procesul de reparare a legilor Justitiei nu a fost finalizat din cauza actualei majoritati parlamentare. "Intr-o Romanie europeana, nimeni…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca sistemul judiciar asteapta de la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) un rol activ, o abordare constructiva si matura, lipsita de partizanat in ceea ce priveste temele cele mai "arzatoare" din domeniu. "Sistemul…

- Cererile a cinci judecatori vizati in dosarul „Laundromat” cu privire la repunerea in functiile pe care le-au detinut pana in 2016 cu achitarea salariilor pentru perioada in care au fost suspendati din functia de magistrati au fost aprobate luni, 26 octombrie, de Consiliul Superior al Magistraturii,…

- Curtea de Apel Suceava a fost cooptata de Consiliul Superior al Magistraturii intr-un proiect pilot intitulat „Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de instanțe judecatorești", in cadrul Programului Operațional Capacitate ...