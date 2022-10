Stiri pe aceeasi tema

- La Loto 6/49 se inregistreaza, la categoria I, un report in valoare de peste 16,61 milioane de lei (peste 3,36 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 5,34 milioane de lei (peste 1,08 milioane de euro). La Joker, la categoria I, este in joc un report in…

- Duminica, 16 octombrie 2022, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 13 octombrie, Loteria Romana a acordat peste 19.000 de caștiguri in valoare totala de peste 807.000 de lei.

- Joi, 13 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 9 octombrie, Loteria Romana a acordat peste 21.600 de castiguri in valoare totala de peste 1,33 milioane de lei.Potrivit unui comunicat al Loteriei Romane,…

- Duminica, 9 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 6 octombrie, Loteria Romana a acordat 23.371 de castiguri in valoare totala de peste 896.800 de lei.Potrivit unui comunicat al Loteriei Romane, la Loto 6 49…

- Rezultate LOTO 6 din 49, Noroc, Joker, joi, 18 august 2022. Numerele extrase. Afla daca ai caștigat. In aceasta seara, Loteria Romana organizeaza noi extrageri Loto 6/40, Loto 5/40, Joker, Noroc, Noroc Plus și Super Noroc. Tragerile LOTO se vor difuza la Romania TV, in cadrul emisiunii „Romanii au Noroc”,…

- Rezultate loto 6/49 joi, 4 august 2022. Numerele extrase si pentru Joker sau Noroc. Afla daca ai caștigat. In aceasta seara, Loteria Romana organizeaza noi extrageri Loto 6/40, Loto 5/40, Joker, Noroc, Noroc Plus și Super Noroc. Tragerile LOTO se vor difuza la Romania TV, in cadrul emisiunii „Romanii…

- Joi, 28 iulie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile de duminica, 24 iulie, Loteria Romana a acordat peste 19.800 de caștiguri in valoare totala de peste 1 milion de lei. Rezultatele Loto 6/49 din 24 iulie 2022 Loto 6 din 49: Loto 5 din…

- La Loto 6 49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 5,88 milioane de lei peste 1,19 milioane de euro .Premii impresionate la tragerile loto din aceasta saptamana. Joi, 28 iulie, vor avea loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc, dupa ce la…